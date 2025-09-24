経済アナリストとして活躍し、お茶の間でも親しまれた森永卓郎さん。2023年末に末期がんで余命宣告を受けたことを公表しました。今年1月、惜しまれつつも亡くなりましたが、妻・弘子さんによると、「本人はまったく死ぬつもりがなかった」のだそうで――（構成：山田真理撮影：藤澤靖子）【写真】1990年頃の家族写真。次男には「知らないオジサンがいる！」と泣かれたことも…* * * * * * *働いて貯めたお金で博物館の夢を叶えて