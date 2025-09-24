大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクとデザイナーズトイブランド「POP MART」のラブブによるコラボグッズが、10月1日（水）から、「2025大阪・関西万博 会場内 オフィシャルストア 東ゲート店 大丸松坂屋百貨店」にて発売される。【写真】“ラブブ×ミャクミャク”コラボグッズ販売方法詳細■1人1点まで購入可能今回数量限定で登場するのは、ラブブがミャクミャクになりきった、ラブブならではのユニークなルックス