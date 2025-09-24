第84期順位戦Ａ級（主催：朝日新聞社・毎日新聞社・日本将棋連盟）は３回戦が進行中。９月23日（火）には糸谷哲郎八段―千田翔太八段の一戦が東京・将棋会館で行われました。対局の結果、相雁木の終盤戦から抜け出した糸谷八段が165手で勝利。持ち時間の半分を残す早指しで開幕３連勝を飾っています。○糸谷流の相雁木糸谷八段２勝０敗、千田八段１勝１敗で迎えた３回戦。先手となった糸谷八段は角道を止めて雁木を志向、後手の千