清水みなと祭りの花火を担当する企業が世界で最も権威のある国際花火大会の1つ、「カンヌ花火芸術祭」で最高賞を受賞し、関係者が9月24日、静岡市の難波喬司市長に喜びを報告しました。 【写真を見る】「カンヌ花火芸術祭」で最高賞 「感無量」花火製造会社の社長らが静岡・難波喬司市長に喜び報告 難波市長のもとを訪れたのは、清水みなと祭りの花火を担当する静岡県藤枝市の花火製造会社「イケブン」の小向昌弘社長ら5人です。