静岡銀行の本部タワーで2025年夏、ハヤブサの観察会が開かれ、空を飛ぶ姿が多くの人を魅了しました。 【動画】「希少なものがこんな近くに…」静岡銀行屋上でハヤブサ巣立ち 空飛ぶ姿が観察会参加者を魅了＝静岡市清水区 7月に静岡市清水区の静岡銀行の本部タワーで開かれたのはハヤブサの観察会です。 静岡銀行では2024年、しずぎん本部タワーの屋上にハヤブサのつがいの生息を確認し、巣箱を設置するなどし