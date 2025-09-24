吉井和哉のソロとしては約4年ぶりとなる配信シングル「甘い吐息を震わせて」のリリース日が、10月8日に決定した。同曲は、10月7日より放送開始となる日本テレビ系ドラマDEEP『そこから先は地獄』（毎週水曜深0：24）の主題歌として書き下ろされたもの。【画像】吉井和哉が撮り下ろした写真を起用した「甘い吐息を震わせて」ジャケット同曲は、2022年より制作を開始していたもので、KinKi Kids「薔薇と太陽」やTHE YELLOW MON