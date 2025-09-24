麻薬取締法違反の罪で起訴された俳優の清水尋也被告（26）について、東京地裁が保釈を認める決定をしました。保釈保証金は200万円です。【映像】手を振る清水尋也被告俳優の清水尋也被告（26）は、東京・杉並区の自宅で乾燥大麻0.392gを所持した麻薬取締法違反の罪で22日に起訴されました。起訴を受けて清水被告側は保釈を請求していて、東京地裁は先ほど保釈を認める決定をしました。保釈保証金は200万円です。検察側が準抗