嵐のあとに虹がかかるように、相場の世界でも大きな下落のあとに力強い反発が訪れることがあります。2025年春の「トランプ関税ショック」で一時は大荒れとなった株式市場も、半年足らずで最高値を更新しました。その反発局面をうまく捉えたファンドも登場しています。そこで今回は、SBI証券投資情報部のシニア・ファンドアナリスト・川上雅人さんに、ショック後の反発力を示した直近6ヵ月の好成績ファンドを紹介します。＊＊＊