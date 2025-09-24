石破首相は国連総会で演説を行い、国連安保理の改革を訴えました。ニューヨークの国連本部前から中継です。石破首相は演説で、国連が「今よりまし」な組織になるためとして、安保理改革の早期の実行を呼びかけました。石破首相「安保理は今なお、十分に機能を発揮できていません」「その最たる例がロシアによるウクライナ侵略です。安保理の改革を今こそ断行しなければなりません」石破首相は、安保理が常任理事国の拒否権から機能