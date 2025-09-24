◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。投手としては節目のメジャー通算１００登板目で今季最長の６回を投げ、５安打無失点８奪三振の快投を見せた。直後、３点リードの７回の攻撃では、大谷の女房役でＢ・ロートベット捕手が右