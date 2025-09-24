アユールトピアは「乾燥肌の悩み」に関する調査結果を9月19日に発表した。同調査は2025年9月10日〜16日の期間、40〜50代の女性105人を対象にインターネットを用いて行われた。肌が乾燥することでどのような肌悩みがありますか?顔の乾燥を感じることがあるか聞いたところ、乾燥肌の自覚がある人は全体の95.24％。そのうち「年間を通じて乾燥を感じる」人は43.81％という結果になった。また、乾燥肌による悩みを聞いたところ、1位は