女優・堀田真由が、出演ドラマの撮影現場に差し入れを行った。２２日に最終回を迎えたカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」。３年桜組の担任教師・幸田珠々役を務めた堀田の差し入れの様子が、ドラマのインスタグラムにアップされた。スタッフが「堀田真由さんから巨大バームクーヘンの差し入れをいただきました」と投稿。堀田の故郷である滋賀県の洋菓子店「ＣＬＵＢＨＡＲＩＥ」（クラ