自民党総裁選（１０月４日投開票）に立候補した茂木敏充前幹事長に新人記者とカメラマンが直撃。茂木氏をボスと慕う鈴木貴子衆院議員も参戦しての女性３人の包囲網にトランプ大統領からタフ・ネゴシエーターと評された茂木氏もタジタジ。意外な素顔をのぞかせた。――来月７０歳とは思えません。若さの秘訣は何ですか茂木氏（以下、茂木）ジムには通うようにしています。筋トレをしたり、インナーマッスルを鍛えたり。できれ