ＪＲＡは９月２４日、宮崎北斗騎手＝美浦・フリー＝から騎手免許の取消申請があり、同２９日付で騎手免許を取り消すと発表した。宮崎騎手は競馬学校第２３期生として０７年３月にデビュー。０８年の愛知杯では１６番人気のセラフィックロンプに騎乗し、重賞初騎乗で初制覇を達成した。先週まででＪＲＡ通算１８１勝を挙げている。