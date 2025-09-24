鹿児島空港できのう23日、出発前の日本航空の機内で煙が発生し、乗客乗員200人以上が避難したトラブルで、煙は発火によるものではなく、オイルが気化したものだったことが分かりました。 日本航空によりますと、鹿児島空港で23日、午前10時55分 鹿児島発 東京・羽田行きのJAL644便が出発前に、エアコンなどに使う「補助動力装置」を作動させたところ、煙のようなものが発生しました。 このため、機長の指示で、乗客・乗員あわせ