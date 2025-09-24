奄美大島の龍郷町で24日あさ、五穀豊穣を祈る国の重要無形文化財「ショチョガマ」が行われました。 「ショチョガマ」は、龍郷町の秋名集落を見下ろす山の中腹に建てられたかやぶきの小屋のことです。 日の出前の午前5時半ごろ、集落の男性たちが、「ショチョガマ」の屋根に乗り、太鼓を叩いて祭りの始まりを呼びかけます。 周囲が明るくなり始めた午前6時ごろから、「ショチョガマ」に乗ったおよそ100人の男性たちが「ユラ、メ