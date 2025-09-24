【通貨別まとめと見通し】ポンド円 先週のまとめ 18日の英中銀金融政策会合は政策金利を据え置いた。投票結果は7対2で、2名が利下げを主張。投票の内訳も含め、完全に市場の予想通りとなった。QT減額ペースは700億ポンド、こちらも市場予想通りとなった。 無難に通過したこともあり、ポンド円は一時201円20銭台まで上昇。欧州塚買い円売りの直近の流れもポンド円を支えた。高値を付けた後、一転してポンド円は売りが強