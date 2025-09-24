LANAが、新作EP『Like a Flower』を本日リリースした。今春の1stアルバム デラックス版『20 +』のリリースを経て、21歳のシーズンを開始したLANA。7月末にリリースされたシングル「Summer Ride (feat. \ellow Bucks)」は2025年のシーンのサマーアンセムとなっており、さらには10、11月に控えるHIP HOP史上最年少となるアリーナツアーは即完という状況。そのツアーに先駆け、テーマがリンクしたEPをこのタイミングでリリースすると