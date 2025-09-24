平井 大が、2025年7月21日の海の日に合わせてラジオリスナー、そして夏を愛するすべての人へ向け制作した新曲「このオンガクと共に」を本日配信リリースした。この楽曲は当初リリース予定はなく、ラジオでのオンエアと、平井 大のSNSを通して期間限定の無料配布という形でのみ聴くことができた楽曲だという。神奈川・鵠沼海浜公園にて開催された＜MURASAKI SHONAN OPEN 2025＞のフリーライブでも披露されたほか、自身のInstagramに