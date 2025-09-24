大手自動車部品メーカーの太平洋工業は２４日、経営陣による自社株買収（ＭＢＯ）に関し、株式公開買い付け（ＴＯＢ）の期限を同日から１０月８日まで延長すると発表した。ＴＯＢは株式の非公開化が目的で、延期は２度目。ＴＯＢへの応募状況を考慮したと説明している。１株あたり２０５０円としている買い付け価格は維持する。ただ、足元の株価はそれを上回る約２６００円で推移している。太平洋工業の株式を巡り、旧村上フ