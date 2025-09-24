長野県池田町の神社で23日夜、山車が横転し子ども5人がけがをした。スピードが出すぎていたのではないかとの声もある。約4ｍの山車が横転23日午後9時ごろ、池田町の池田八幡神社の境内で高さ約4メートルの山車が横転した。山車には大人と子どもあわせて21人が乗っていて、このうち9歳から14歳の子ども5人が軽いけがをした。目撃者は「ちょっとスピード出し過ぎかなと思って見ていた」「カーブを曲がる時に少し斜めになって、あっと