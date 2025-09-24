日産自動車＝横浜市西区日産自動車がサッカーのイングランド・プレミアリーグの強豪マンチェスター・シティー（マンC）などを傘下に持つ英国のシティー・フットボール・グループ（CFG）とのグローバル・パートナーシップ契約を終了したことが24日分かった。業績不振で全社的にコスト削減を進めており、その一環とみられる。日産は2014年から契約を結び、試合などを通じて広告活動を行っていた。CFGは複数のサッカークラブを傘