YONA YONA WEEKENDERSが、最新EP『予酔いの宵』を本日リリースし、表題曲「予酔いの宵」のミュージックビデオを公開した。◆YONA YONA WEEKENDERS 動画2025年2月の新体制第一弾シングル「あたらしい旅」からはじまり、「イケてるPOP」、「I.K.T.W」、「未明のブルー」と紡いできた新しいバンドの物語が一つの作品に結実したといえる表題曲「予酔いの宵」は、わらべうたのようにどこか寂しさと郷愁を呼び起こすメロディが印象的な一