24日は“あるもの”から作られた世界初の日本酒の話題です。東京23区で唯一の酒蔵として100年余りの歴史を持つ「東京港醸造」で今回開発された日本酒「江戸開城 空気水仕込」は、通常、地下水などを使用するところ、“空気から作った水”で仕込まれていて、世界初の試みだということです。それを可能にした空気製水機がお店の中にありました。こちらの製水機は、空気中にある水分を急激に冷やし、結露させることでできた水をろ過し