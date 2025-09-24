timeleszが、2025年9月15日に千葉、2025年9月23日に大阪にて、ファンミーティングイベント＜timelesz SUPER FAMeeting〜また夏が終わっていくんだね。でも、今年は新しい家族と過ごした最高の時間だった。だから夏の終わりも一緒にいようよ。唯一無二のレイトサマーParty！残暑の花火もいいんじゃない？〜＞を開催した。◆timelesz 画像このファンミーティングは、6月11日発売のアルバム『FAM』を購入、応募したファンの中から抽選