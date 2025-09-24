兄弟デュオ、ビリー・バンバンの菅原孝さんが、11日に肺炎のため亡くなったことを24日、所属事務所が発表しました。81歳でした。所属事務所は、公式サイトで「弊社所属のアーティストビリー・バンバンの兄・菅原孝（享年81歳）が、2025年9月11日（木） 午後4時34分に肺炎の為、都内病院にて永眠致しました」と発表しました。葬儀は、遺族の希望により、近親者のみで執り行われたということです。ビリー・バンバンは、1969年に兄