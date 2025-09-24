カラバオ杯は23日、各地で3回戦3日目を開催した。リンカーン・シティ(3部)と対戦したチェルシーは前半42分に先制点を献上してしまう。しかし、後半3分にFWタイリーク・ジョージがネットを揺らして追い付くと、直後の5分にはMFファクンド・ブオナノッテが勝ち越しゴールを記録。そのまま逃げ切って2-1の逆転勝利を収め、4回戦進出を決めた。ブライトンがバーンズリー(3部)に6-0、リバプールがサウサンプトン(2部)に2-1など、