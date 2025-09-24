[9.23 J1第31節 柏 0-0 広島 三協F柏]ホームに6位・サンフレッチェ広島を迎えた3位・柏レイソル。混戦の優勝争いに喰らいつくためには落とせない試合で、柏は広島の守備に苦しい戦いを強いられた。0-0で推移するなか、両チーム通じて最初の交代選手としてピッチに送り込まれたのが、MF小見洋太だった。後半13分、FW細谷真大との交代となった小見はシャドーへ。FW垣田裕暉が1トップにおさまった。「守備のところはしっかり戦術