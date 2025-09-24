ソウル南大門一帯で、K-POPアイドルの偽グッズを大量に流通させていた業者が摘発された。【関連】BTSが日韓のみならず世界で通用した理由特許庁の商標特別司法警察（商標警察）は、大手芸能事務所HYBEと協力して商標権を侵害した約2万点の偽造商品を押収した。特許庁によると、商標警察は今年4月、ソウル南大門にあるA社を急襲し、違法に製造された偽グッズを大量に確保したという。A社の代表Bを商標法違反の疑いで在宅送致してい