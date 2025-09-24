容疑者は同級生。真犯人は誰だ？予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ 日本テレビ系 10月期新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと/毎週土曜よる9時放送）。初回放送は10月11日（土）よる9時より。本作の主題歌は、ポルノグラフィティ『アゲハ蝶』に決定！2025年9月にメジャーデビュー26周年を迎えたポルノグラフィティ。『アゲハ蝶』は2001年6月27日に発売された彼らの6作目のシングル。平成を代表す