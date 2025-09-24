【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ポルノグラフィティ「アゲハ蝶」が、10月期の新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』主題歌に決定した。 ■平成を代表する楽曲「アゲハ蝶」は今でも記録を伸ばし続ける大ヒットナンバー 2025年9月にメジャーデビュー26周年を迎えた、ポルノグラフィティ。2001年6月27日に発売された彼らの6作目のシングル「アゲハ蝶」が、10月期新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』の主題歌