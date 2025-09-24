Snow Manの向井康二が、9月22日（現地時間）にイギリス・ロンドンで開催された『バーバリー 2026春夏ウィメンズ・メンズコレクション』に出席。同じく出席した水川あさみとのインタビューが公開され、仲睦まじいやりとりにファンから喜びの声が上がっている。 【動画】向井康二と水川あさみの仲睦まじいトーク／【画像】向井康二が撮影した“スッピン”の水川あさみ／ロンドン観光を楽しむ向井康二 ■水