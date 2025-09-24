10-FEET¤¬2025Ç¯²Æ¤â¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤¥é¥¤¥ÖËÜ¿ô¤È°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥Õ¥§¥¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÊ¨¤­Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Íµ¤¤äÃÎÌ¾ÅÙ¡¢¿®Íê´¶¤äÇúÈ¯ÎÏ¤ÎÌÌ¤ÇÆÍ½Ð¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤­¤Ï³Ú¶Ê¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¿´ÃÏ¹¥¤µ¤³¤½¾Î»¿¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥§¥¹Åù¤ÎÈà¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸Âµ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤¬½¸·ë¤¹¤ë¸÷·Ê¤Ï¤â¤Ï¤äÄêÈÖ¤À¤¬¡¢3¿Í¤¬Êü¤ÄËü´¶¶»¤ËÇ÷¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢