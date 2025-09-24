【その他の画像・動画等を元記事で観る】 三代目J SOUL BROTHERS・岩田剛典の「Reaching for Your Light」が、10月8日から放送されるテレビ東京系ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』のオープニングテーマに決定した。 ■ドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』とは 2023年10月に放送され、「全オタクの夢だ、最高」「キュンキュンが止まらない」など、女性を中心に多くの共感を集めた