北海道警察は2025年9月24日、札幌市中央区の会社員の男（50）を道路交通法違反（速度超過）の疑いで逮捕しました。男は2025年9月8日午後8時半ごろ、札幌市清田区の羊ケ丘通で、法定速度を123キロ上回る、時速183キロで乗用車を運転した疑いが持たれています。警察によりますと、男が乗っていたのはイタリア製の乗用車で、3車線のうち中央の車線を札幌方向に走行していたということです。現場付近に設置された可搬式オービス