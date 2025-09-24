新しい未来のテレビ「ABEMA」は、9月23日午後9時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』の第2話を放送した。【番組カット】ベッドで密着…21歳イケメン俳優と元アイドルがホテルデート『ラブキャッチャージャパン』シリーズは、グローバルIPパワーハウスである韓国の大手総合エンターテインメント企業「CJ ENM」傘下の音楽チャンネル「Mnet」が制作・放送した『ラブキャッチャー』の日本版