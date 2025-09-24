ダイヤモンドバックス戦の3回、トーマスの打球を受けるドジャース・大谷。投手強襲安打となる＝フェニックス（共同）【フェニックス共同】米大リーグは23日、各地で行われ、ドジャースの大谷はフェニックスでのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発して今季最長の6回を投げ、5安打無失点8奪三振で勝敗は付かなかった。打者では3打数無安打。試合は4―5でサヨナラ負けした。レッドソックスの吉田は4―1で勝っ