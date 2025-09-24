けさは東京で最低気温が17.9℃で、今シーズン一番低い朝を迎えました。およそ3か月半ぶりの17℃台です。日中も27℃の予想で、この時期らしい陽気です。空気が乾燥しているので、清々しいでしょう。【写真を見る】【9月24日・きょうの天気】また30℃超に…秋の清々しい陽気→“再び真夏日”の週後半へ南海上では台風20号が発生ただ、週の後半は再び30℃以上の真夏日になる予想です。夏の主役である太平洋高気圧が依然として強い