東京・練馬区で、出産した直後の赤ちゃんをごみ箱に置き去りにして殺害しようとした罪に問われている母親の初公判が開かれ、母親は起訴内容を認めました。無職の北川望歩被告（23）は去年6月、東京・練馬区の同居していた男性の家の風呂場で出産した男の赤ちゃんをビニール袋に入れ、近くのアパートにあったごみ箱に置き去りにして殺害しようとした罪に問われています。きょうの初公判で、裁判長から起訴内容について「間違いない