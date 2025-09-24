24日（水）北日本や東日本はさわやかな陽気が続く一方で、西日本では局地的な大雨に注意が必要です。＜24日（水）の天気＞北日本や東日本は秋らしい青空が広がり、カラッと晴れているところが多くなっています。一方、西日本ではくもりや雨のところが多く、特に九州の太平洋側で雨脚が強まっています。午後も同じようなところで雨雲が発達して、九州や四国の太平洋側で局地的な大雨になるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸