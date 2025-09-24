国連総会で演説するコロンビアのペトロ大統領＝２３日/Eduardo Munoz/Reuters（ＣＮＮ）南米コロンビアのペトロ大統領は、米国がカリブ海で実施した麻薬を密輸しているとされた船舶への攻撃をめぐり、トランプ大統領ら米当局者を「刑事訴追」するよう求めた。ペトロ氏は、国連総会の演説で、「貧困から逃れようとしている若者たちに対し、トランプ氏はミサイルを撃つことを許可した」と述べた。米国による攻撃で１０人以上が死亡し