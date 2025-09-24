8月10日からの記録的な大雨で甚大な被害が出た熊本県八代市龍峯地区で、土砂を工業団地の建設予定地へ仮置きする作業が進められています。 【写真を見る】「一日も早い生活再建へ」大雨で崩れ 流れ込んだ土砂工業団地の建設予定地に仮置き始まる八代市龍峯地区 記者「私の背丈をゆうに超え、丘のようになっているのは、すべて8月の大雨で発生した土砂です。これらを数百ｍ離れた工業団地の建設予定地に運び込む作業が進めら