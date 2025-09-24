陸上競技の中でも特に短い距離「100m」に魅せられた人々の情熱と狂気を描く、劇場アニメ『ひゃくえむ。』が2025年9月19日(金)から公開されています。『チ。―地球の運動について―』で⼿〓治⾍⽂化賞マンガ⼤賞を史上最年少受賞した新鋭・⿂豊の連載デビュー作を原作として、監督は、長編アニメ監督1作目『音楽』でオタワ国際アニメーション映画祭・長編コンペティション部門グランプリやアヌシー国