敵地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。3回には相手の打球が直撃するアクシデントが。ネット上の日本人ファンも「あぶないー！」「ゾッとする」と悲鳴をあげていた。3回、先頭のトーマスが放った105.8マイル（約170キロ）の痛烈な打球が大谷を急襲。グラブに当たると一瞬ボールを見失うも、拾って一塁へ送球