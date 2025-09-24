¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤È¸þ°æ¹¯Æó¤¬¡¢10·î1ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØCHEER¡Ê¥Á¥¢¡Ë Vol.62¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¤È´¬Æ¬ÆÃ½¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥À¥Ö¥ë¼ç±é±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë2¿Í¤¬¡¢¡È¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿³Ú¶Ê¡É¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ù¥Ã¥É¤ÇÌ²¤ë¸þ°æ¹¯Æó¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤¬ÀÚ¤Ê¤¤±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼10·î31Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¿¹ºê¤È¸þ°æ¡£±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬¡È¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿³Ú¶Ê¡É¤òÊ¹