桃月なしこが、9月16日発売の「漫画アクション」の表紙に登場。アザーカットが4枚公開された。 桃月なしこ「漫画アクション」 桃月なしこ「漫画アクション」 桃月なしこは、昨年までテレビ東京系『おはスタ』に金曜レギュラーとして出演し、金曜日内の「なしことホテイソンの！アニポケチャンネル」というレギュラーコーナーで自身が大のファンであるテレビアニメ『ポケットモンスター』の企画を担当。 また、MBS/TBSド