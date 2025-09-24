◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。投手としては節目のメジャー通算１００登板目で今季最長の６回を投げ、５安打無失点８奪三振で降板した。今季最多の９１球の熱投。１６回２／３連続無失点で防御率は２・８７に良化し、今季２勝目の