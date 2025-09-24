イートイズが、第5回「アレルギーフレンドリーブッフェ」を2025年9月28日(日)に東京・半蔵門で開催します。全メニューが卵・乳製品・小麦不使用で提供され、食物アレルギーを持つ方も安心して楽しめる大人気イベントです！ イートイズ 第5回 アレルギーフレンドリーブッフェ  日時：2025年9月28日(日)11:00開場／12:00開演／14:00終了(予定)場所：レンタルスペースLIFULL Table(東京都千代田区麹町1-4-4 1F)参加対