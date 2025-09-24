ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 高級飯食べているだけ？石破首相の「勉強会」報告にツッコミ続々 石破茂 時事ニュース J-CASTニュース 高級飯食べているだけ？石破首相の「勉強会」報告にツッコミ続々 2025年9月24日 12時21分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 石破首相が24日にXで「国連総会に向けた勉強会」の報告をした 写真を投稿したものの、会の様子にネット上からツッコミが続々 「高級飯食ってるだけ」「これおかしいの気付かないか？」などの声が出た ◆石破首相が「国連総会に向けた勉強会」を報告国連総会に向けた勉強会。 pic.twitter.com/jvStqyy1CV— 石破茂 (@shigeruishiba) September 23, 2025 記事を読む おすすめ記事 藤本美貴 アイドル時代とメークは変わってない ポイントは「目元からいきます」 2025年9月19日 15時30分 伊豆のフレンチ懐石【伊勢海老ディナー】お造り、ブイヤベース、ソテー × 鮑 × 金目鯛 × ワインペアリング 2025年9月20日 11時20分 ダイアン津田、サラリーマン時代の苦悩「毎日それが嫌で嫌で…」 2025年9月19日 21時30分 SNSに投稿した2人のラブラブショットが人生を狂わせるきっかけになるなんて…【ママリ】 2025年9月18日 21時30分 渡辺美奈代、イケメン次男の好物使用した豪華手料理披露「ご飯が進みそう」「すごい」の声 2025年9月17日 17時9分