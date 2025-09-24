学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１０月１３日、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）のチーム登録（選手１０人）が２４日午後零時に締め切られ、７年ぶり（６大会ぶり）５度目の優勝を狙う青学大は、エースで主将の黒田朝日（４年）ら主力が順当にメンバー入りし、ルーキーの椙山一颯（いぶき）らも加わった。ほぼ万全なメンバーで、出雲に向かう。青学大は、今年１月の第１０１回箱根駅伝で総合新記録で２年連続８度目の優勝を